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Кириллъ

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Место рождения

Никольское Ермоловка, Карсунской округи

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Максимъ Яковлевъ

Мать: Мавра Артемьева

Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Мавра Максимова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Агафья Кирилова

Мать ребёнка: Мавра Максимова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Агрофена Дементьева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Агрофена Дементьева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мавра Максимова

Мать ребёнка: Агрофена Дементьева

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрофена Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Максимова

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