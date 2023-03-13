Кириллъ
Место рожденияНикольское Ермоловка, Карсунской округи
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Максимъ Яковлевъ
Мать: Мавра Артемьева
Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Мавра Максимова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Агафья Кирилова
Мать ребёнка: Мавра Максимова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Агрофена Дементьева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Агрофена Дементьева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мавра Максимова
Мать ребёнка: Агрофена Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрофена Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Максимова