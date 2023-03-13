Мавра Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

1758 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Кириллъ

Отец ребёнка: Максимъ Яковлевъ

Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимъ Яковлевъ

Смерть
1783
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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