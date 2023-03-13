Мавра Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Кириллъ
Отец ребёнка: Максимъ Яковлевъ
Никольское Ермоловка, Карсунской округи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максимъ Яковлевъ
Смерть
1783
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан