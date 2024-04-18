Черноног Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1915 ст.
Сын: Черноног Никита Филиппович
Отец ребёнка: Черноног Филипп Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1918
Сын: Черноног Николай Филиппович
Отец ребёнка: Черноног Филипп Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1920
Дочь: Черноног Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Черноног Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно