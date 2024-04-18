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Черноног Мария Сергеевна

Место рождения

Ивангород, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивангород, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноног Филипп Иванович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.04.1915 ст.

Сын: Черноног Никита Филиппович

Отец ребёнка: Черноног Филипп Иванович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1918

Сын: Черноног Николай Филиппович

Отец ребёнка: Черноног Филипп Иванович

Ивангород, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1920

Дочь: Черноног Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Черноног Филипп Иванович

Ивангород, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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