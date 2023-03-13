Титовъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титовъ Семенъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

10.04.1856

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1856

Отец: Титовъ Иванъ

Мать: Титова Елена

Александровка
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