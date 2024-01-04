Велентей (Холодная) Зиновия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Холодная) Зиновия Герасимовна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1859

Дата смерти

12.04.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1875 ст.

Сын: Велентей Яков Иванович

Отец ребёнка: Велентей Иван Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Велентей Михаил Иванович

Отец ребёнка: Велентей Иван Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1879 ст.

Дочь: Кудина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Велентей Иван Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Кроха Агния Ивановна

Отец ребёнка: Велентей Иван Гаврилович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Иван Гаврилович

Смерть
12.04.1884 ст.
Покровское, Чернігівська область
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