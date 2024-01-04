Велентей (Холодная) Зиновия Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти12.04.1884 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1875 ст.
Отец ребёнка: Велентей Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Велентей Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
01.09.1879 ст.
Дочь: Кудина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Велентей Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Кроха Агния Ивановна
Отец ребёнка: Велентей Иван Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1884 ст.