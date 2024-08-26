Смолина Ксения Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Смолина) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Смолин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Смолина) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Смолин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Смолин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Смолин Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно