Смолина Ксения Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолина Ксения Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Демидовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смолин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Смолина) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Смолин Григорий Иванович

Демидовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Смолина) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Смолин Григорий Иванович

Демидовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Смолин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Смолин Григорий Иванович

Демидовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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