Халцонен Иосиф Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1885
Дата смерти13.08.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1885
Бракосочетание
17.10.1910
Рождение ребёнка
13.12.1911
Дочь: (Халцонен) Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Халцонен (Корккинен) Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
12.11.1913
Сын: Халцонен Андрей Иосифович
Мать ребёнка: Халцонен (Корккинен) Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
06.01.1916
Дочь: (Халцонен) Хильма Иосифовна
Мать ребёнка: Халцонен (Корккинен) Софья Абрамовна
Рождение ребёнка
24.09.1919
Сын: Халцонен Николай Иосифович
Мать ребёнка: Халцонен (Корккинен) Софья Абрамовна
Смерть
13.08.1934