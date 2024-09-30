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Халцонен Иосиф Андреевич

Место рождения

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

06.12.1885

Дата смерти

13.08.1934

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1885

Отец: Халцонен Андрей Иосифович

Мать: Халцонен (Каялайнен) Мария Ивановна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
17.10.1910

Жена: Халцонен (Корккинен) Софья Абрамовна

Рождение ребёнка
13.12.1911

Дочь: (Халцонен) Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Халцонен (Корккинен) Софья Абрамовна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1913

Сын: Халцонен Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Халцонен (Корккинен) Софья Абрамовна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1916

Дочь: (Халцонен) Хильма Иосифовна

Мать ребёнка: Халцонен (Корккинен) Софья Абрамовна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1919

Сын: Халцонен Николай Иосифович

Мать ребёнка: Халцонен (Корккинен) Софья Абрамовна

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
13.08.1934

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