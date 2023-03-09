Кононова (Оборнева) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононова (Оборнева) Мария Тимофеевна

Кононова (Оборнева) Мария Тимофеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1917

Дочь: Алпеева Мария

Отец ребёнка: Кононов Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Кононов Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Кононов Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Кононов Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Кононов Гаврил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Гаврил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close