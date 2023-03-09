Кононова (Оборнева) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1917
Дочь: Алпеева Мария
Отец ребёнка: Кононов Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Кононов Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Кононов Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Кононов Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Кононов Гаврил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кононов Гаврил
Смерть
Неизвестно