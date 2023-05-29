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Денисова (Родина) Юлия Леонидовна

Место рождения

Туркменистан, Красноводская область, город Небит-даг

Дата рождения

09.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1986

Отец: Родин Леонид Николаевич

Мать: Родина Наталья Николаевна

Туркменистан, Красноводская область, город Небит-даг
Бракосочетание
04.09.2010

Муж: Денисов Павел Алексеевич

Россия, Саратовская область, город Энгельс
Рождение ребёнка
10.01.2013

Сын: Денисов Ярослав Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Алексеевич