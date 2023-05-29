Денисова (Родина) Юлия Леонидовна
Место рожденияТуркменистан, Красноводская область, город Небит-даг
Дата рождения09.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1986
Отец: Родин Леонид Николаевич
Туркменистан, Красноводская область, город Небит-даг
Бракосочетание
04.09.2010
Россия, Саратовская область, город Энгельс
Рождение ребёнка
10.01.2013
Отец ребёнка: Денисов Павел Алексеевич