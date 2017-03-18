Киричинский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричинский Михаил Иванович

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

21.11.1931

Дата смерти

18.03.2017

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1931

Отец: Киричинский Иван Иванович

Мать: Киричинская Розалия Фёдоровна

Раздельное, Львівська область
дом 117
Рождение ребёнка
13.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.03.2017