Булыгина Наталия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Булыгин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1882 ст.
Отец ребёнка: Булыгин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Булыгин Андрей Федорович
Смерть
Неизвестно