Булыгина Наталия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыгина Наталия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Булыгин Филипп Федорович

Отец ребёнка: Булыгин Андрей Федорович

Николаевка, Кирсановский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Булыгин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Булыгин Андрей Федорович

Николаевка, Кирсановский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1899

Сын: Булыгин Егор Андреевич

Отец ребёнка: Булыгин Андрей Федорович

Николаевка, Кирсановский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
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