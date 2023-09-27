Бондаренко Евфимия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: N Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1875 ст.
Сын: Бондаренко Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Бондаренко Владимир Диомидович
Рождение ребёнка
05.01.1877 ст.
Дочь: Бондаренко Синклитикия Владимировна
Отец ребёнка: Бондаренко Владимир Диомидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно