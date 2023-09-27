Бондаренко Евфимия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Евфимия Андреевна

Бондаренко Евфимия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: N Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1875 ст.

Сын: Бондаренко Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Бондаренко Владимир Диомидович

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1877 ст.

Дочь: Бондаренко Синклитикия Владимировна

Отец ребёнка: Бондаренко Владимир Диомидович

Лавы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Владимир Диомидович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close