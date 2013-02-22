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Лазовенкова Александра Игоревна
Лазовенкова Александра Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.02.2013
Пол
Женский
Отец
Лазовенков Игорь Иванович
1967 г.р.
Мать
Сибирякова Ольга Александровна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.2013
Отец:
Лазовенков Игорь Иванович
Мать:
Сибирякова Ольга Александровна
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