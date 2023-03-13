Запрометова Агрофена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запрометова Агрофена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Запрометовъ Корнила

Отец ребёнка: Запрометовъ Герасимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Запрометовъ Герасимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Запрометовъ Петръ

Отец ребёнка: Запрометовъ Герасимъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Запрометовъ Герасимъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запрометовъ Герасимъ

Смерть
1790
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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