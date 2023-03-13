Запрометова Агрофена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Запрометовъ Корнила
Отец ребёнка: Запрометовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Запрометовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Запрометовъ Петръ
Отец ребёнка: Запрометовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Запрометовъ Герасимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Запрометовъ Герасимъ
Смерть
1790