Косенкова (Косенкова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти15.04.2003
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Ефим
Мать: Соломея Ефимовна
Рождение ребёнка
31.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косенков Андрей Тимофеевич
Тубинский, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1967
Сын: Косенков Олег
Отец ребёнка: Косенков Андрей Тимофеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.04.2003