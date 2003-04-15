Косенкова (Косенкова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенкова (Косенкова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

15.04.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Ефим

Мать: Соломея Ефимовна

Рождение ребёнка
31.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косенков Андрей Тимофеевич

Тубинский, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1967

Сын: Косенков Олег

Отец ребёнка: Косенков Андрей Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.04.2003