Косенков Андрей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1939
Дата смерти10.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1939
Рождение ребёнка
31.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косенкова Надежда
Тубинский, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1967
Сын: Косенков Олег
Мать ребёнка: Косенкова Надежда
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.03.2006