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Косенков Андрей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1939

Дата смерти

10.03.2006

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1939

Отец: Косенков Тимофей Финагентович

Мать: Косенкова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
31.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косенкова Надежда

Тубинский, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1967

Сын: Косенков Олег

Мать ребёнка: Косенкова Надежда

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.03.2006