Матвеев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 27.08.1927
Сын: Матвеев Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Карпова Феодосья Васильевна
Ольхово-Барское, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.07.1934
Сын: Матвеев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Карпова Феодосья Васильевна
д. Ольхово
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Neizvestno, , , , МО Russian Federation