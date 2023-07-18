Матвеев Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 27.08.1927

Сын: Матвеев Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Карпова Феодосья Васильевна

Ольхово-Барское, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.07.1934

Сын: Матвеев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Карпова Феодосья Васильевна

д. Ольхово
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Neizvestno, , , , МО Russian Federation