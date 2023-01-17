Якушев Максим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Якушев Алексей Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Якушева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Епистима Максимовна
Мать ребёнка: Якушева Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно