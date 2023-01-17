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Якушев Максим Алексеевич

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Якушев Алексей Филиппович

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Якушев Денис Максимович

Мать ребёнка: Якушева Евдокия Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Епистима Максимовна

Мать ребёнка: Якушева Евдокия Васильевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Евдокия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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