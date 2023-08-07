Нталья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Козьма Федорович
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Анисим Федорович
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Прокопий Федорович
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно