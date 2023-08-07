Нталья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нталья Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Козьма Федорович

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Анисим Федорович

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Прокопий Федорович

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно