Пономарева Юстина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1863 ст.
Сын: Пономарев Василий (старший) Африканович
Отец ребёнка: Пономарев Африкан Михайлович
Место жительства
С 1863 по 1878 ст.
Рождение ребёнка
05.12.1864 ст.
Дочь: Пономарева Анна Африкановна
Отец ребёнка: Пономарев Африкан Михайлович
Рождение ребёнка
12.11.1865 ст.
Сын: Пономарев Иван Африканович
Отец ребёнка: Пономарев Африкан Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1868 ст.
Сын: Пономарев Василий (младший) Африканович
Отец ребёнка: Пономарев Африкан Михайлович
Рождение ребёнка
09.05.1871
Сын: Пономарев Николай Африканович
Отец ребёнка: Пономарев Африкан Михайлович
Рождение ребёнка
28.12.1872 ст.
Дочь: Алферова Анисья Африкановна
Отец ребёнка: Пономарев Африкан Михайлович
Рождение ребёнка
18.04.1878 ст.
Дочь: Пономарева Александра Африкановна
Отец ребёнка: Пономарев Африкан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно