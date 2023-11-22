Пономарева Юстина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Юстина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1863 ст.

Сын: Пономарев Василий (старший) Африканович

Отец ребёнка: Пономарев Африкан Михайлович

Рубленое, Харківська область
Место жительства
С 1863 по 1878 ст.
Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
05.12.1864 ст.

Дочь: Пономарева Анна Африкановна

Отец ребёнка: Пономарев Африкан Михайлович

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
12.11.1865 ст.

Сын: Пономарев Иван Африканович

Отец ребёнка: Пономарев Африкан Михайлович

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
01.01.1868 ст.

Сын: Пономарев Василий (младший) Африканович

Отец ребёнка: Пономарев Африкан Михайлович

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
09.05.1871

Сын: Пономарев Николай Африканович

Отец ребёнка: Пономарев Африкан Михайлович

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
28.12.1872 ст.

Дочь: Алферова Анисья Африкановна

Отец ребёнка: Пономарев Африкан Михайлович

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
18.04.1878 ст.

Дочь: Пономарева Александра Африкановна

Отец ребёнка: Пономарев Африкан Михайлович

Рубленое, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Африкан Михайлович

Смерть
Неизвестно
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