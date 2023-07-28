Камисаров Гаврил Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Камисаров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Камисаров Симион Гаврилов
Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Варвара Гаврилова
Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Марья Симионова
Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
21.05.1802
Сын: Камисаров Михайло Гаврилов
Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
18.07.1803
Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
01.10.1804
Дочь: Устиния Гаврилова
Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Агрипина Гаврилова
Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно