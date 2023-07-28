Камисаров Гаврил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамисаров Гаврил Иванов

Камисаров Гаврил Иванов

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Камисаров Иван

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Камисаров Симион Гаврилов

Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Варвара Гаврилова

Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Марья Симионова

Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1802

Сын: Камисаров Михайло Гаврилов

Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1803

Сын: Камисаров Илья Гаврилов

Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1804

Дочь: Устиния Гаврилова

Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Агрипина Гаврилова

Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Васильева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно