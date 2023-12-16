Левченко Никифор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1876 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Место жительства
Неизвестно
Стецковка, Сумська область
Смерть
Неизвестно