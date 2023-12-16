Левченко Никифор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Никифор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1876 ст.

Жена: Левченко Параскева Харитоновна

Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Место жительства
Неизвестно
Стецковка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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