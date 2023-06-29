Хомутов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.2010
Дочь: Хомутова Вероника Михайловна
Мать ребёнка: Хомутова Светлана Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хомутова Светлана Юрьевна