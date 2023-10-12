Тимофеева (Мизиченко) Валентина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мизиченко Фёдор Егорович
Мать: Мизиченко Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
15.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Вячеслав