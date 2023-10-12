Тимофеева (Мизиченко) Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Мизиченко) Валентина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мизиченко Фёдор Егорович

Мать: Мизиченко Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
15.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Вячеслав

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