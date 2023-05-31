Пичугина (Сухарева) Александра Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухарев Виктор Васильевич
Мать: Сухарева Ольга Олеговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карина Владимировна
Отец ребёнка: Пичугин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристина Владимировна
Отец ребёнка: Пичугин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пичугин Владимир