Пичугина (Сухарева) Александра Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичугина (Сухарева) Александра Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухарев Виктор Васильевич

Мать: Сухарева Ольга Олеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карина Владимировна

Отец ребёнка: Пичугин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кристина Владимировна

Отец ребёнка: Пичугин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пичугин Владимир