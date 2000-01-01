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Прокопий Игнатьевич

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Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1797

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Игнатий Семенович

Мать: Ирина Терентьевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
До 1804
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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