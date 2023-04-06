Гладышева (Селезнева) Татьяна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева (Селезнева) Татьяна Ефремовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Селезнев Ефрем Терентьевич

Мать: Селезнева Матрона Филипповна

Рождение ребёнка
21.02.1898

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Гладышев Василий Ефимович

ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
15.04.1898

Муж: Гладышев Василий Ефимович

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
01.03.1899

Дочь: Казимирова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Гладышев Василий Ефимович

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
22.06.1902

Сын: Гладышев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гладышев Василий Ефимович

Рождение ребёнка
19.01.1906

Сын: Гладышев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Гладышев Василий Ефимович

Рождение ребёнка
18.03.1909

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Гладышев Василий Ефимович

Рождение ребёнка
11.10.1911

Дочь: Диковская Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Гладышев Василий Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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