Гладышева (Селезнева) Татьяна Ефремовна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
21.02.1898
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Гладышев Василий Ефимович
ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
15.04.1898
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
01.03.1899
Дочь: Казимирова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Гладышев Василий Ефимович
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
22.06.1902
Отец ребёнка: Гладышев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
19.01.1906
Сын: Гладышев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Гладышев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
18.03.1909
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Гладышев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
11.10.1911
Дочь: Диковская Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Гладышев Василий Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно