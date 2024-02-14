Намиев Хасан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
09.05.1945
Рождение ребёнка
07.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гатауллина (Хафизова) Сююмбика
Смерть
Неизвестно