Намиев Хасан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намиев Хасан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Гатауллина (Хафизова) Сююмбика

Бракосочетание
09.05.1945

Жена: Гатауллина (Хафизова) Сююмбика

Рождение ребёнка
07.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гатауллина (Хафизова) Сююмбика

Смерть
Неизвестно

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