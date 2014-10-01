Чимитов Баянда Чойжамсоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1980
Дата смерти?.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1980
Рождение ребёнка
2007
Сын: Чимитов Виктор Баяндаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2009
Дочь: Чимитова Анна Баяндаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чимитова Снежана Баяндаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.10.2014