Чимитов Баянда Чойжамсоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чимитов Баянда Чойжамсоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1980

Дата смерти

?.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1980

Отец: Чимитов Чойжамсо Очирович

Мать: Чимитова Лариса Дузаевна

Рождение ребёнка
2007

Сын: Чимитов Виктор Баяндаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2009

Дочь: Чимитова Анна Баяндаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чимитова Снежана Баяндаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.10.2014
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