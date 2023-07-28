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Зуев Николай Иванович

Место рождения

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1858 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1879 ст.

Жена: Зуева Зинаида Михайловна

Сутоки, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1879 ст.

Сын: Зуев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Зуева Зинаида Михайловна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Зуев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Зуева Зинаида Михайловна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1889 ст.

Сын: Зуев Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Зуева Зинаида Михайловна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно