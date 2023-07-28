Зуев Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1879 ст.
Жена: Зуева Зинаида Михайловна
Сутоки, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1879 ст.
Мать ребёнка: Зуева Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Зуева Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
17.05.1889 ст.
Сын: Зуев Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Зуева Зинаида Михайловна
Смерть
Неизвестно