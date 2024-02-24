Зарва Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарва Алексей

Зарва Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пучкова Раиса

Мать ребёнка: Яременко Матрёна

Рождение ребёнка
16.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яременко Матрёна

Рождение ребёнка
24.09.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яременко Матрёна

Смерть
Неизвестно

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