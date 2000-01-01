Gosztowtt (Sirtowt) Elżbieta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gosztowtt (Sirtowt) Elżbieta

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Место рождения

Lietuva

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1699 г.р.

Дети

1743 г.р.
1745 г.р.
1747 г.р.
1750 г.р.

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Lietuva
Рождение ребёнка
21.12.1743

Сын: Gosztowtt Tomasz

Отец ребёнка: Gosztowtt Jan

Krekenavos RKB
Рождение ребёнка
15.02.1745

Сын: Gosztowt Kazimierz

Отец ребёнка: Gosztowtt Jan

Krekenavos RKB
Рождение ребёнка
20.08.1747

Сын: Gosztowt Roch

Отец ребёнка: Gosztowtt Jan

Krekenavos RKB
Рождение ребёнка
1750

Сын: Gosztowt Maciej

Отец ребёнка: Gosztowtt Jan

Krekenavos RKB
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gosztowtt Jan

Смерть
Неизвестно
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