Gosztowtt (Sirtowt) Elżbieta
Место рожденияLietuva
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Lietuva
Рождение ребёнка
21.12.1743
Сын: Gosztowtt Tomasz
Отец ребёнка: Gosztowtt Jan
Krekenavos RKB
Рождение ребёнка
15.02.1745
Сын: Gosztowt Kazimierz
Отец ребёнка: Gosztowtt Jan
Krekenavos RKB
Рождение ребёнка
20.08.1747
Сын: Gosztowt Roch
Отец ребёнка: Gosztowtt Jan
Krekenavos RKB
Рождение ребёнка
1750
Сын: Gosztowt Maciej
Отец ребёнка: Gosztowtt Jan
Krekenavos RKB
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gosztowtt Jan
Смерть
Неизвестно