Патухов Алексей Николаевич 1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Патухов Алексей Николаевич

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

1954

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патухова (Баскова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
28.01.1976

Дочь: Коновалова (Патухова) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Патухова (Баскова) Екатерина Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.08.1982

Сын: Патухов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Патухова (Баскова) Екатерина Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
2014

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