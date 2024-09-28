Патухов Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1954
Дата смерти2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1976
Дочь: Коновалова (Патухова) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Патухова (Баскова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
03.08.1982
Сын: Патухов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Патухова (Баскова) Екатерина Александровна
Смерть
2014