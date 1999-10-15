Крылов Роман Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Роман Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1999

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1999

Отец: Крылов Петр Викторович

Мать: Наталья Владимировна