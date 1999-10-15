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Крылов Роман Петрович
Крылов Роман Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.10.1999
Пол
Мужской
Отец
Крылов Петр Викторович
1971 г.р.
Мать
Наталья Владимировна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1999
Отец:
Крылов Петр Викторович
Мать:
Наталья Владимировна
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