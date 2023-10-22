Жуков Виктор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Жукова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Борис
Мать ребёнка: Жукова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно