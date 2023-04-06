Бородина Лариса Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1977
Дочь: Андреева Надежда Станиславовна
Отец ребёнка: Золотницких Станислав
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Бородина Наталья Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бородин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: не указан