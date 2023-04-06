Бородина Лариса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина Лариса Ивановна

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Место рождения

Озерск, Озерский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: Мария

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.02.1977

Дочь: Андреева Надежда Станиславовна

Отец ребёнка: Золотницких Станислав

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1986

Дочь: Бородина Наталья Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Озерск, Озерский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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