Вахрушов Авксентий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахрушов Авксентий Федорович

Вахрушов Авксентий Федорович

Место рождения

Топорищево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.02.1903

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1903

Отец: Вахрушов Федор Николаевич

Мать: Вахрушова Анна Яковлевна

Топорищево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 9
Место жительства
Неизвестно
Топорищево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушова Александра

Рождение ребёнка
03.02.1924

Дочь: Валентина Авксентьевна

Мать ребёнка: Вахрушова Александра

Топорищево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 9
Рождение ребёнка
15.04.1925

Дочь: Александра Авксентьевна

Мать ребёнка: Вахрушова Александра

Топорищево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 9
Рождение ребёнка
03.12.1926

Сын: Вахрушов Михаил Авксентьевич

Мать ребёнка: Вахрушова Александра

Топорищево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 9
Смерть
После 1927

Мы используем куки для улучшения работы сайта.