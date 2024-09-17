Вахрушов Авксентий Федорович
Место рождения
Дата рождения17.02.1903
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1903
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 9
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вахрушова Александра
Рождение ребёнка
03.02.1924
Дочь: Валентина Авксентьевна
Мать ребёнка: Вахрушова Александра
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 9
Рождение ребёнка
15.04.1925
Дочь: Александра Авксентьевна
Мать ребёнка: Вахрушова Александра
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 9
Рождение ребёнка
03.12.1926
Сын: Вахрушов Михаил Авксентьевич
Мать ребёнка: Вахрушова Александра
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 9
Смерть
После 1927