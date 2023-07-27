(Липина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Липина) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Липин ?

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно