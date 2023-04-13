Галузинская Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галузинская Мария Адамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1890 ст.

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Галузинский Семён Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.10.1891 ст.

Дочь: Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Галузинский Семён Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галузинский Семён Иванович

Смерть
Неизвестно
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