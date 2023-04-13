Галузинская Мария Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1890 ст.
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Галузинский Семён Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1891 ст.
Дочь: Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Галузинский Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно