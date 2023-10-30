Есипов Петр Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти25.04.1964
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Военная награда
28.01.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
07.10.1943
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
02.03.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
30.08.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
29.04.1945
Орден Красной Звезды
Бракосочетание
24.12.1949
Жена: Есипова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Есипова Лидия Ивановна
Кожухова большая, Выхинская волость, Московский уезд
Смерть
25.04.1964