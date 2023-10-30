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Есипов Петр Пантелеевич

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Место рождения

Лычное, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

25.04.1964

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Есипов Пантелей Федорович

Мать: Есипова Любовь Яковлевна

Лычное, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Военная награда
28.01.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
07.10.1943
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
02.03.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
30.08.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
29.04.1945
Орден Красной Звезды
Бракосочетание
24.12.1949

Жена: Есипова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Есипова Лидия Ивановна

Кожухова большая, Выхинская волость, Московский уезд
Смерть
25.04.1964
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