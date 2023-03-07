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Кропачев Панкрат Тихонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1625

Дата смерти

До 1678

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625

Отец: Кропачев Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Кропачев Петр Панкратов

Мать ребёнка: не указана

поч. Михеевский, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Кропачев Савка Панкратов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Онтонка Шашева, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1678
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