Колеров Николай тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолеров Николай тимофеевич

Колеров Николай тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1924

Дата смерти

05.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1924

Отец: Колеров тимофей петрович

Мать: Колерова евдокия михайловна

Рождение ребёнка
12.12.1948

Сын: Колеров Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Колерова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
12.12.1948

Сын: Колеров Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Колерова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
24.03.1952

Сын: Колеров валерий николаевич

Мать ребёнка: Колерова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
09.12.1955

Сын: Колеров Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Колерова Мария Ефимовна

Смерть
05.09.1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close