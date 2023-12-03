Колеров Николай тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1924
Дата смерти05.09.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1924
Рождение ребёнка
12.12.1948
Сын: Колеров Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Колерова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
12.12.1948
Сын: Колеров Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Колерова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
24.03.1952
Сын: Колеров валерий николаевич
Мать ребёнка: Колерова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
09.12.1955
Сын: Колеров Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Колерова Мария Ефимовна
Смерть
05.09.1982