Галактионов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1962
Сын: Галактионов Игорь Алексеевич
Мать ребёнка: Галактионова Алевтина Тихоновна
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно