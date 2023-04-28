Галактионов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галактионов Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1962

Сын: Галактионов Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Галактионова Алевтина Тихоновна

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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