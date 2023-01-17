Привалов Галактион Антонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полтанов Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1875 ст.
Сын: Полтанов Александр Галактионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1878 ст.
Сын: Полтанов Митрофан Галактионов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болобанова Епистимия / Епистилия Галактионова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно