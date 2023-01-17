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Привалов Галактион Антонов

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Место рождения

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полтанов Антон

Мать: не указана

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.08.1875 ст.

Сын: Полтанов Александр Галактионов

Мать ребёнка: не указана

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.11.1878 ст.

Сын: Полтанов Митрофан Галактионов

Мать ребёнка: не указана

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полтанова Матрона Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болобанова Епистимия / Епистилия Галактионова

Мать ребёнка: не указана

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полтанова Пераскева Михайлова

Смерть
Неизвестно
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