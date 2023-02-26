Феодосия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти20.12.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1871
Дочь: Федора Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
30.03.1873
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
08.06.1875
Сын: Тимофей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
28.07.1876
Сын: Прохор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
10.12.1877
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
03.06.1880
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
14.08.1884
Дочь: Васса Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
29.07.1888
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Иванов
Смерть
20.12.1890