Феодосия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодосия Васильева

Феодосия Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

20.12.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1871

Дочь: Федора Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1873

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1875

Сын: Тимофей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1876

Сын: Прохор Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1877

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1880

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1884

Дочь: Васса Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1888

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Иванов

Смерть
20.12.1890
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close