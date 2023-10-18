Яранцев Тимофей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Яранцева Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
16.06.1891 ст.
Мать ребёнка: Яранцева Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яранцев Матвей Тимофеевич
Мать ребёнка: Яранцева Анастасия Поликарповна
Смерть
Неизвестно