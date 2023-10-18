Яранцев Тимофей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯранцев Тимофей Алексеевич

Яранцев Тимофей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Яранцев Адам Тимофеевич

Мать ребёнка: Яранцева Параскева Тимофеевна

Рождение ребёнка
16.06.1891 ст.

Сын: Яранцев Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Яранцева Параскева Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яранцев Матвей Тимофеевич

Мать ребёнка: Яранцева Анастасия Поликарповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close