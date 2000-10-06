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Мандрыка Николай Львович

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Место рождения

Пархомовка, Харківська область

Дата рождения

19.12.1924

Дата смерти

06.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1924

Отец: Мандрыка Лев Антонович

Мать: Мандрыка Вера Васильевна

Пархомовка, Харківська область
Военная служба
С 1941 по 1945
Воевал, ранен в местах недалеко от Кузёмино, потерял правый глаз.
Бракосочетание
26.07.1946

Жена: Загорская Бронислава Викторовна

Харьков, Харківська область
Образование
1946
Харьков, Харківська область
Образовательное учреждение: Харьковский институт радиоэлектроники Специальность: студент
Рождение ребёнка
13.02.1948

Дочь: Мандрыка Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Загорская Бронислава Викторовна

Харьков, Харківська область
Образование
?.06.1951
Образовательное учреждение: Харьковский институт радиоэлектроники Специальность: инженер
Работа или профессия
?.07.1951
Харьков, Харківська область
инженер | Место работы: Институт метрологии Должность: инженер
Рождение ребёнка
27.03.1952

Сын: Мандрыка Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Загорская Бронислава Викторовна

Харьков, Харківська область
Работа или профессия
1970
Харьков, Харківська область
начальник отдела | Место работы: Институт монокристаллов Должность: начальник отдела
Место жительства
25.03.1981
Харьков, Харківська область
Участвовал в подготовке одного из 20 томов Археологии СССР, интересовался архитектурой и живописью, ценил талант Высоцкого.
Место жительства
26.04.1982
Куземин, Сумська область
У матери произошёл инсульт, пришлось вместо работы ухаживать за ней. Параллельно с работами по уходу и лечению мамы занимался огородом, садом, ремонтом дома, забора и ворот. Начал осваивать торговлю ф... Показать все
Место жительства
?.04.1985
Харьков, Харківська область
Награждён Орденом Отечественной войны II степени
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Смерть
06.10.2000
Куземин, Сумська область
Похоронен в Харькове.
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