Мандрыка Николай Львович
Место рождения
Дата рождения19.12.1924
Дата смерти06.10.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1924
Отец: Мандрыка Лев Антонович
Мать: Мандрыка Вера Васильевна
Военная служба
С 1941 по 1945
Воевал, ранен в местах недалеко от Кузёмино, потерял правый глаз.
Бракосочетание
26.07.1946
Образование
1946
Образовательное учреждение: Харьковский институт радиоэлектроники Специальность: студент
Рождение ребёнка
13.02.1948
Дочь: Мандрыка Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Загорская Бронислава Викторовна
Образование
?.06.1951
Образовательное учреждение: Харьковский институт радиоэлектроники Специальность: инженер
Работа или профессия
?.07.1951
инженер | Место работы: Институт метрологии Должность: инженер
Рождение ребёнка
27.03.1952
Сын: Мандрыка Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Загорская Бронислава Викторовна
Работа или профессия
1970
начальник отдела | Место работы: Институт монокристаллов Должность: начальник отдела
Место жительства
25.03.1981
Участвовал в подготовке одного из 20 томов Археологии СССР, интересовался архитектурой и живописью, ценил талант Высоцкого.
Место жительства
26.04.1982
У матери произошёл инсульт, пришлось вместо работы ухаживать за ней. Параллельно с работами по уходу и лечению мамы занимался огородом, садом, ремонтом дома, забора и ворот. Начал осваивать торговлю ф... Показать все
Место жительства
?.04.1985
Награждён Орденом Отечественной войны II степени
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.2000
Похоронен в Харькове.