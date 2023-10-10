Мандрыка (Мандрыка) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМандрыка (Мандрыка) Татьяна Николаевна

Мандрыка (Мандрыка) Татьяна Николаевна

avatar

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

13.02.1948

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1948

Отец: Мандрыка Николай Львович

Мать: Загорская Бронислава Викторовна

Харьков, Харківська область
Образование
Около 1981
Харьков, Харківська область
Образовательное учреждение: Харьковский Государственный Университет Физический факультет.
Работа или профессия
Около 1982
Харьков, Харківська область
библиотекарь | Место работы: Институт астрономии Должность: библиотекарь Библиотека НИИ Астрономии Астрономической Обсерватории Харьковского Университета.
Образование
Около 1982
Харьков, Харківська область
Закончила заочную аспирантуру в Московском институте.
Место жительства
2009
Харьков, Харківська область
Не замужем, детей нет. Кандидат в мастера спорта Украины по горному туризму. Профессиональный астролог, поклонница буддизма школы Гелугпа.
Работа или профессия
Неизвестно
инженер, библиотекарь, астролог, горный турист
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close