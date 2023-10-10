Мандрыка (Мандрыка) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1948
Образование
Около 1981
Образовательное учреждение: Харьковский Государственный Университет Физический факультет.
Работа или профессия
Около 1982
библиотекарь | Место работы: Институт астрономии Должность: библиотекарь Библиотека НИИ Астрономии Астрономической Обсерватории Харьковского Университета.
Образование
Около 1982
Закончила заочную аспирантуру в Московском институте.
Место жительства
2009
Не замужем, детей нет. Кандидат в мастера спорта Украины по горному туризму. Профессиональный астролог, поклонница буддизма школы Гелугпа.
Работа или профессия
Неизвестно
инженер, библиотекарь, астролог, горный турист
Место жительства
Неизвестно