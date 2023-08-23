Хвойнятская Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвойнятская Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Хвойнятская Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Хвойнятский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1989

Сын: Хвойнятский Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Хвойнятский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
2007

Сын: Хвойнятский Артем Сергеевич

Отец ребёнка: Хвойнятский Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвойнятский Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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