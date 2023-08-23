Хвойнятская Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1962
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Хвойнятская Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Хвойнятский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1989
Сын: Хвойнятский Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Хвойнятский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
2007
Сын: Хвойнятский Артем Сергеевич
Отец ребёнка: Хвойнятский Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно