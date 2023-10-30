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Любимов Яков Сергеевич

Место рождения

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789 ст.

Отец: Любимов Сергей Федорович

Мать: Любимова Матрена Никитична

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Любимов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Любимова Елена Максимовна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Любимов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Любимова Елена Максимовна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Любимова Марья Яковлевна

Мать ребёнка: Любимова Елена Максимовна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: Любимова Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Любимова Елена Максимовна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Любимов Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Любимова Елена Максимовна

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Елена Максимовна

Смерть
Неизвестно
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