Любимов Яков Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789 ст.
Рождение ребёнка
1823 ст.
Мать ребёнка: Любимова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Любимов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Любимова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Любимова Марья Яковлевна
Мать ребёнка: Любимова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Любимова Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Любимова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Любимов Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Любимова Елена Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно